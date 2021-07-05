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СМИ: Фирма из окружения нардепа Ефимова построит в Краматорске фонтан за 72 млн по завышенным ценам

05 июля 2021, 12:37

СМИ: Фирма из окружения нардепа Ефимова построит в Краматорске фонтан за 72 млн по завышенным ценам

Фирма из окружения нардепа Максима Ефимова обустроит в Краматорске фонтан за 72 миллиона гривен по завышенным ценам, выяснили журналисты онлайн-издания «Наші гроші».

18 июня Управление капитального строительства и перспективного развития Краматорского горсовета заключило договор с ООО «Стройуком» по устройству в парке культуры и отдыха «Сад Бернадского» площадки с сухим фонтаном стоимостью 71,99 млн гривен, сообщается в системе «Прозорро».

«На аукцион по закупке ожидаемой стоимостью 72,20 млн гривен кроме "Стройукома" заявку подала только ООО "Автоинтерстрой". Во время конкурса "Автоинтерстрой" не изменил первоначального предложения, что позволило "Стройукому" легко получить подряд, предложив заказчику дисконт меньше одного процента», — пишет издание.

«Стройуком» обязался полностью выполнить подряд по обустройству площадки с сухим фонтаном в августе 2022 года. В этом году финансирование ограничится 11 млн гривен, из которых 10 млн должны поступить из государственного бюджета. В следующем году краматорские чиновники рассчитывают найти на фонтан 60 млн гривен из местных ресурсов.

Сам фонтан из общей суммы обойдется в 15,75 млн гривен. Его будет разрабатывать немецкий производитель Oase GmbH.

Согласно итоговой ведомости ресурсов, отметил «Стройуком» в своем предложении, одной из крупнейших статей расходов станут гранитные плиты. Их подрядчик планирует закупать 3034 м2 за 15,23 млн гривен.

«В частности, из Новоданиловского месторождения в Днепропетровской области планируется закупить гранитные плиты толщиной 5 см (другие параметры плиты не указаны) по 4 856 гривен / м2. В то же время брусчатка такой толщиной из Новоданиловского карьера предлагается по 1 180 гривен / м2, то есть в четыре раза дешевле цены "Стройукома"», — говорится в сообщении.

Стоимость песка в итоговой ведомости — 616 гривен / м3, в то время как местные поставщики предлагают песок вдвое дешевле — по 200 гривен / т, что примерно составляет 300 грн / м3.

Щебень фракции 20-40 «Стройуком» предполагает по 1 600 гривен / м3, что на 63% дороже цен по мониторингу ГосдорНИИ в Днепропетровской области, согласно которому такой щебень для дорожных работ подрядчики закупают по 604 гривны / м3.

Как выяснили журналисты, ООО «Стройуком» основано в Краматорске в 2016 году. Владельцами указаны Максим Терещенко и Максим Рисс. С начала 2021 года компания получила подрядов на 120 980 000 гривен, в 2020-м — 169 940 000 гривен.

Максим Терещенко ранее был директором строительной компании «Краммиськбуд», которая через КУА АПФ «Укрмашинвест» принадлежала к группе нардепа Максима Ефимова.

По данным системы «Youсontrol», основными направлениями деятельности группы Ефимова являются машиностроение (Старокраматорский машиностроительный завод и Краматорский завод тяжелого станкостроения), сельское хозяйство и альтернативная энергетика. Партнерами Ефимова по значительному числу компаний выступают члены семьи бывшего депутата и экс-министра Минрегионстроя Анатолия Близнюка.

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