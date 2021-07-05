Кулеба: Рано обсуждать формат участия США в переговорах по Донбассу

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что пока рано прогнозировать формат, в котором США помогут в дипломатическом урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом он сказал журналистам во время форума «Украина 30. Международная политика» в Киеве в понедельник.



«Безусловно, мы будем говорить о том, какой может быть оптимальная роль Соединенных Штатов в процессе прекращения российской агрессии и деоккупации украинских территорий. Будет ли это роль путем прямого участия в НормандскоМ формате либо какого-то параллельного трека, либо какого-то трека, который будет пересекаться с Нормандским форматом — это предмет разговора, и тут пока что рано делать какие-то предположения», — отметил министр.



Кулеба напомнил, что прогресс невозможен без действий с российской стороны: «Мы можем все быть настроены на конструктив и двигаться вперед, но если Россия будет настроена на сохранение статус-кво или его ухудшение, тогда мы, очевидно, не сможем двигаться вперед».



В то же время, Кулеба убежден, что «США имеют достаточно инструментов для того, чтобы дать новый импульс процессу мирного урегулирования».