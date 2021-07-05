На Луганщине — всего два новых случая COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области за воскресенье выявлено 2 новых случая COVID-19 — по одному в Троицком и Лисичанске. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



Летальных случаев не зафиксировано.



За все время исследований в области без учета ОРЛО COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 642 человек. Из них 25 479 пациентов выздоровели, 949 — умерли от осложнений.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 10,1 (при пороговом 60).

За воскресенье, 4 июля, в Украине выявили 244 случая заражения коронавирусом, что на 133 случая меньше, чем днем ранее.