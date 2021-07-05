Зеленский назвал число погибших на Донбассе правоохранителей

В результате вооруженной агрессии РФ против Украины на Донбассе погиб 141 правоохранитель. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на торжествах по случаю Дня Национальной полиции и 100-летию Национальной академии внутренних дел.



«За время независимости Украины 1204 сотрудники органов внутренних дел погибли от рук преступников, а 141 работник отдал свою жизнь, защищая Украину на востоке нашего государства», — цитирует слова президента его пресс-служба.



Присутствующие почтили погибших правоохранителей минутой молчания.



По словам президента, сегодня правоохранители должны сосредоточиться на борьбе с криминалитетом, преодолении теневой экономики, контрабанды, влияния «воров в законе» и олигархов на жизнь страны.



В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков в течение шести лет с момента запуска реформы полиции личный состав ведомства был изменен на 40%. Средний возраст украинского полицейского составляет 36 лет.