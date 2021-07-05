Донбасс станет темой грядущего заседания Украина-НАТО

На этой неделе должно состояться заседание Комиссии Украина-НАТО. Участие в заседании комиссии примет вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на и.о. главы миссии Украины при НАТО Георгия Толкачева.



«У нас через два дня будет заседание комиссии Украина-НАТО с участием вице-премьер-министра Алексея Резникова», — сказал он на форуме «Украина 30».



Толкачев добавил, что вице-премьер Резников будет рассказывать участникам заседания о ситуации на оккупированных территориях Донбасса.



«Вице-премьер-министр будет подробно доносить правдивую информацию до государств-членов по тому, что происходит в отдельных регионах временно оккупированных территорий», — добавил руководитель украинской миссии.