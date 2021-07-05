Мариупольский «Азовгаз» ушел с рынка: Закончилось топливо

В Мариуполе ООО «Азовгаз» с 1 июля 2021 года приостановил деятельность по поставке природного газа из-за отсутствия ресурса. Об этом говорится на сайте компании.



В «Азовгазе» напомнили, что в соответствии с правилами поставки газа бытовые потребители автоматически переходят к поставщику последней надежды (ППН) — «Нафтогазу Украины», но находятся там не более 60 дней. За этот период они должны рассчитаться с «Азовгазом» за ранее поставленное топливо, а также заключить договор с новым поставщиком газа.



Тариф «ГК «Нафтогаз Украины», как ППН, в июне был установлен на уровне 11,59 грн/куб. м. В то же время «Нафтогаз» по состоянию на 16:00 понедельника не обнародовал тариф ППН на июль.



Годовой «фиксированный» тариф «Нафтогаза Украины» для населения составляет 7,96 грн/куб. м, «месячный» на июль — 13,13 грн/куб. м. Годовой тариф «Азовгаза» для населения составлял 10,49 грн/куб. м, на июль — 9,9 грн/куб. м.



«Азовгаз» является 100%-ной «дочкой» ПАО «Мариупольгаз». Его конечным бенефициаром указан Иван Фомиченко, который неоднократно избирался депутатом Мариупольского горсовета.