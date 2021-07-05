С начала суток на Донбассе боевики три раза открывали огонь

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Противник открывал огонь по украинским позициям возле Авдеевки, Золотого-4, Песок из крупнокалиберных пулеметов, минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем



Как отметили в штабе, боевых потерь среди украинских военных нет. Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.



Также в штабе сообщили, что в районе проведения ООС пиротехники разминировали около 2 гектаров территории и передали на уничтожение 36 единиц взрывоопасных предметов.

За минувшие сутки на Донбассе в ходе обстрелов погиб военный медик, еще один военный получил ранение.