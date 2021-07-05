HRW узнала новые факты жестокого обращения с пленными в Донецке

Боевики группировок «ДНР/ЛНР пытают и жестоко обращаются с людьми, которые находятся под стражей, говорится в заявлении правозащитной организации Human Rights Watch. Об этом передает «Радио Свобода».



В организации отметили, что получили новую информацию о нескольких женщин, которых удерживает «ДНР» по сфабрикованным обвинениям в «шпионаже».



Одна женщина была беременной, когда ее задержали в мае 2021 года. Две другие имеют серьезные заболевания, от которых они не получали лечение, а четвертую пытали, рассказали в HRW.



«Пытки и другие случаи негуманного обращения со стороны вооруженных групп воплощаются жестоким обращением с женщинами, которые находятся под стражей. Насколько нам известно, многих задержанных держат без связи, в ужасных условиях и без доступа к справедливому судебному процессу или надлежащей медицинской помощи», - заявила старшая исследовательница Европы и Центральной Азии в Human Rights Watch Юлия Горбунова.