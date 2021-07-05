Мобильный Ощадбанк возвращается на Донбасс после капремонта

Мобильные подразделения Ощадбанка на текущей неделе будут работать в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Согласно информации министерства, мобильные подразделения будут выезжать в Авдеевку, Закотное, Ямполь, Новолуганку Донецкой области, а также в Золотое, Трехизбенку, Светличное, Тошковку-1 Луганской области.



Кроме того, на Донетчине два дня в неделю работает отделение Ощадбанка на КПВВ «Новотроицкое», следующий рабочий день – пятница, 9 июля, с 8:00 до 16:00.



В Луганской области отделение Ощадбанка на КПВВ «Счастье» работает ежедневно с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30 (перерыв с 11:30 до 12:30).

Ранее сообщалось, что мобильные подразделения Ощадбанка в Донецкой и Луганской областях до 2 июля находились на капитальном ремонте.