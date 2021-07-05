ГБР: На Луганщине экс-чиновник лесхоза организовал схему продажи «сгоревшей» древесины

Правоохранители разоблачили схему хищения лесоматериалов более чем 2 млн гривен на территории Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.



Отмечается, что преступную группу организовал экс-советник главы одного из лесхозов, в нее также входили должностные лица ряда лесоохотничьих хозяйств и экс-начальник Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Им содействовали местные работники правоохранительных органов, которые за вознаграждение игнорировали вышеуказанные нарушения.



«Представители организованной преступной группы выставляли на биржу качественные лесоматериалы по заниженным ценам. В документах прописывалось, что они якобы сгорели во время прошлогодних пожаров. Это позволяло значительно занижать цену на сырье. Кроме того, дельцы указывали меньшие объемы древесины, чем продавались на самом деле», — говорится в сообщении.



По этой схеме 2 июля 2021 года злоумышленники попытались вывезти лесоматериалы с территории госпредприятий. Сотрудники ГБР остановили 26 грузовых автомобилей с прицепами и 3 манипулятора в разных населенных пунктах Луганской области.



«Общее количество древесины в грузовиках составляла примерно 800 куб м, а по документам — только 308 куб м. Ориентировочная общая сумма ущерба составляет более 2 млн гривен», — отметили в бюро.



Предварительная квалификация преступления: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).