В прифронтовом поселке Золотое запускают пилотный проект по отоплению жилья

В поселке Золотое Луганской области будет запущен пилотный проект по отоплению жилья индивидуальными электрическими обогревателями, чтобы в дальнейшем полностью отказаться от центрального отопления.



Как сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, проект реализуется совместно с Международным комитетом Красного Креста в Украине.



Замглавы Минреинтеграции Вячеслав Шаповалов отметил, что из-за повреждений жилищно-коммунальной инфраструктуры и проблем с централизованным отоплением, в Золотом остро встал вопрос обогрева жилья.



«Восстановление централизованного теплоснабжения требует значительного финансирования и длительного времени на проведение ремонтных работ. Поэтому одним из альтернативных вариантов решения проблемы обогрева жилых помещений в краткосрочный срок является обеспечение наших граждан электрическими обогревателями», – сказал Шаповалов.



Пока пилотный проект охватит 20 квартир, но в перспективе он может быть расширен на весь поселок.



Проект предусматривает внешнюю изоляцию всего фасада дома, обустройство окон, улучшение линий электропередач и установку электрических обогревателей, варочных и котлов водонагрева для 20 квартир.

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