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Ахметова обвиняют в манипуляциях и обвале цен на электроэнергию

05 июля 2021, 19:06

Ахметова обвиняют в манипуляциях и обвале цен на электроэнергию

Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) обратилась в Антимонопольный комитет с обвинениями в адрес «Д.Трейдинг» Рината Ахметова в злоупотреблении монопольным положением. АМКУ должен разобраться в причинах рекордного обвала цен на рынке электроэнергии, произошедшего на прошлой неделе. Об этом говорится в материале ЭП.

В конце прошлой недели стоимость электроэнергии для бизнеса на сутки вперед (РСВ) упала с 1,45 грн за кВт-ч до 1,03 грн за кВт-ч. В субботу и воскресенье ситуацию еще больше ухудшилась, когда цены на электроэнергию упали до 30 копеек за кВт-ч.

Падение стоимости связано с тем, что ряд игроков, среди которых «Д.Трейдинг» Рината Ахметова и «Юнайтед Энерджи» Игоря Коломойского резко снизили покупку электроэнергии и перешли на нерегулируемый рынок двусторонних договоров.

«Какая мотивация таких действий — будут исследовать компетентные органы», — заявил председатель парламентского комитета по ТЭК Андрей Герус.

В НКРЕКП связывают падение цен с попытками «Д.Трейдинг» вытеснить с рынка трейдеров (компании, которые не производят электроэнергию). Собеседник ЭП в НКРЕКП также считает, что это связано с желанием Ахметова изменить состав регулятора, включая его руководителя Валерия Тарасюка.

«Нетипичное поведение участников рынка вызывает серьезные вопросы и подтверждает проблему избыточной рыночной власти отдельных игроков, которые могут снижать цену РСВ (путем уменьшения спроса) или повышать цену РСВ (путем уменьшения предложения и увеличения спроса), используя такие действия, в том числе, для давления на органы власти с целью реализации своих неправомерных требований», — заявили в НКРЕКП.

«Д.Трейдинг» выступила с взаимными обвинениями в адрес НКРЕКП, заявив, что регулятор создает условия для спекуляций на рынке в лице трейдеров.

«В связи с новой волной спекуляций на РСВ и падением цены из трейдеров спекулянтов, D.Trading настаивает на необходимости принятия регулятором решительных действий для борьбы с манипуляциями на рынке и обеспечения стабильности энергосистемы», — отметили в «Д.Трейдинг».

По итогу решений экстренного заседания НКРЕКП 4 июля средняя стоимость электроэнергии вернулась к рыночному показателю — 916 грн за мВт/ч.

Так, регулятор ввел 50% ограничение на торговлю электроэнергией между аффилированными компаниями. В первую очередь это касается ДТЭК.

Операторов систем распределения (облэнерго) и «Укрэнерго» обязали компенсировать 95% своих потерь в сети на «рынке на сутки вперед», в то время как до этого они покупали только 50%.

До 8 июля регулятор ввел понятие минимальной цены на РСВ в размере 733,9 грн/мВт-ч.

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