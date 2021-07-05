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Суд не стал наказывать за госизмену сотрудника Минюста, завербованного ФСБ РФ

05 июля 2021, 20:18

Суд не стал наказывать за госизмену сотрудника Минюста, завербованного ФСБ РФ

ФСБ России завербовала сотрудника Министерства юстиции во время его поездок в оккупированный Крым. Суд освободил его от ответственности по делу о госизмене. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на решение суда от 30 июня.

Указано, что ведущий сотрудник Департамента исполнительной службы Минюста Валентин Башилов был задержан сотрудниками ФСБ РФ в июле 2015 при попытке въехать в Крым. Российские силовики обнаружили, что близкий друг задержанного украинца работает приставом в Киевском районном суде Симферополя. Башилову предложили сотрудничать с российской разведкой, а взамен пообещали оформить гражданство РФ и помочь с трудоустройством судебным приставом в Симферополе.

Друг сотрудника украинского Минюста также попросил его помочь со сбором информации о дислокации украинских военных в Херсонской области. Во время следующего визита на полуостров в мае 2019 года Башилов сказал другу, что не добыл запрашиваемую информацию.

Покидая Крым 28 июля 2019 года, сотрудника Минюста снова задержали российские силовики на пункте пропуска. Применяя психологическое давление и угрожая расправой, ФСБ РФ привлекла украинского чиновника к конфиденциальному сотрудничеству. Ему была поставлена задача собрать информацию об украинских военных и членах «Правого сектора» в Херсонской области.

В марте 2020 года Башилов добровольно сообщил контрразведке СБУ о своей связи с представителями вражеской спецслужбы. Ему было вручено подозрение в подготовке к совершению госизмены. В июне текущего года Шевченковский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности сотрудника Минюста, так как он сам сдался правоохранителям и не стал продолжать сотрудничество с ФСБ.

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