В Краматорске прошло шествие в седьмую годовщину освобождения

Празднование Дня освобождения Краматорска

В Краматорске прошло шествие по случаю седьмой годовщины освобождения города от незаконных вооруженных формирований «ДНР».



«Национальные флаги, патриотические лозунги — празднование годовщины освобождения города от российской оккупации — хороший повод напомнить самим себе, нашим друзьям и врагам, кто мы есть и через что мы прошли семь лет назад», — отметил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Он также поблагодарил всех горожан, принявших участие в шествии.

Боевые действия в Краматорске продолжались с 12 апреля по 5 июля 2014 года. Боевики «ДНР» покинули город в результате поражения в соседнем Славянске. После этого город заняли силы украинской армии.



2 февраля 2016 года Верховная Рада утвердила 5 июля Днем освобождения Краматорска.