По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 июля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили три случая заражения коронавирусом. Всего на подконтрольной Украине части области зафиксировано 90 734 случая болезни: 87 997 человек выздоровели, а 2 362 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области выявлено 2 новых случая COVID-19. Всего этот диагноз подтвержден у 26 642 человек: 25 479 пациентов выздоровели, 949 — умерли.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» не обновляли свои статистики о заболеваемости COVID-19.



В мобильном приложении «Дія» появились первые цифровые сертификаты для вакцинированных от коронавируса.



Политика



Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович убежден в сохранении социальных связей с неподконтрольными территориями в случае реализации сценария «стены» или «заморозки» конфликта. Он подчеркнул, что такой вариант предусматривает признание за Россией полной ответственности за содержание оккупированных территорий. По словам Арестовича, вопрос о признании за РФ контроля над ОРДЛО может быть вынесен на всеукраинский референдум.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Россия по-прежнему не дала согласие на проведение встречи министров стран Нормандского формата.



Кулеба считает, что пока рано прогнозировать формат, в котором США помогут в дипломатическом урегулировании конфликта на Донбассе.



Боевые действия



Один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения в результате обстрела боевиков в понедельник. Украинская сторона второй день подряд несет потери — в результате огня 4 июля погиб военный медик, еще один военный получил ранение.



Права человека



Human Rights Watch получила новую информацию о нескольких женщин, которых удерживает «ДНР» по сфабрикованным обвинениям в «шпионаже». Одна женщина была беременной, когда ее задержали в мае 2021 года. Две другие имеют серьезные заболевания, от которых они не получали лечение, а четвертую пытали.



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