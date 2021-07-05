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«Можем отвоевать, но не пойдем». Спикер украинской делегации в ТКГ – о военном пути освобождения Донбасса

05 июля 2021, 21:43

«Можем отвоевать, но не пойдем». Спикер украинской делегации в ТКГ – о военном пути освобождения Донбасса

Украинская армия готова освободить Донбасс, но руководство страны не пойдет на военный путь решения конфликта. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш».

Он отметил, что Донбасс – это большие городские агломерации, и военный путь их освобождения предусматривает неприемлемые для украинской стороны жертвы.

«На Донбассе плотные городские агломерации, и если там придется вести бои, это означает неминуемые жертвы среди мирного населения, которое является гражданами Украины, которых мы защищаем. Это перебор для нас, мы не пойдем на это. Мы можем технически, но не хотим этого политически и гуманитарно, по-человечески. Отвоевать мы можем», – сказал Арестович.

По его словам, есть единственная ситуация, в которой украинские военные могут пойти в наступление на Донбассе.

«Единственная ситуация, в которой мы можем пойти на вооруженное наступление, – это если Российская Федерация нам навяжет. Тогда это будет оборона, а потом контрнаступление. Сами мы не пойдем освобождать Донбасс военным путем», – подчеркнул Арестович.

Спикер украинской делегации в ТКГ считает, что даже в случае открытого военного вмешательства России в ответ на контрнаступление ВСУ, ей не удастся сохранить контроль над территорией.  

«Даже если Российская Федерация среагирует и заведет свои войска, то по крайней мере мы можем освободить ту часть территории, которая существование этих квазиобразований сделает невозможным. Потому что мы просто охватим, разрежем ее и будем доставать артиллерией ло границы. Никакого эффективного управления или российского контроля там уже не будет», – сказал Арестович.

Он добавил, что подобные сценарии обсуждаются в руководстве страны, потому что военные «должны иметь планы на все случаи жизни».

«И военные обычно планируют от самого плохого сценария полномасштабной войны, а потом – до лайтового сценария, потому что если ты готов к полномасштабному, ты готов к любому», – резюмировал Арестович.

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