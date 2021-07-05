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Резников и Кравчук сожалеют о том, что сравнили Донбасс с раковой опухолью – Арестович

05 июля 2021, 23:29

Резников и Кравчук сожалеют о том, что сравнили Донбасс с раковой опухолью – Арестович

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук и его заместитель вице-премьер-министр Алексей Резников сожалеют, что сравнили Донбасс с раковой опухолью для Украины. Об этом сказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш».  

По его словам, это «очень неудачная метафора, которую они использовали».

«Есть запал конкретной дискуссии, и люди иногда проговаривают такие вещи. Я знаю наверняка, что они пожалели об этом, то есть они считают это ошибкой», – отметил Арестович.

Он подчеркнул, что это точно не позиция Украины в отношении Донбасса.

При этом Арестович добавил, что Резников очень эффективен как вице-премьер, и потому президент Владимир Зеленский прощает ему подобные ошибки.

«Например, Резников очень хорошо устанавливает международные связи в отношении Донбасса, привлекает гуманитарную помощь, внимание СМИ. В этом он очень эффективен, потому что он – корпоративный юрист с международным опытом, использует свои связи, знания. Тема Донбасса никогда не уходит с международных гуманитарных площадок», – сказал спикер украинской делегации в ТКГ.  

Он добавил, что в ТКГ осознают ошибочность этих заявлений Кравчука и Резникова.

«Мы находимся под большим информационным давлением, это очень болезненный вопрос, и всегда можно сорваться, это живые люди. Это не извиняет нас, но объясняет, по крайней мере, что произошло», – пояснил Арестович.

Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в интервью «5 каналу» в июне 2021 года вспомнил слова писателя Олеся Гончара о том, что «Украине стоит отрезать Донбасс как раковую опухоль, если она хочет развиваться как свободное государство».

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников в октябре 2020 года заявил о необходимости «безопасной реинтеграции» неподконтрольной части Донбасса, чтобы эта территория не стала «опухолью» для страны.

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