Украина поднимет вопрос гибели военнослужащих ВСУ на заседании ТКГ и в ходе консультаций Нормандского формата

Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе начнет свое заседание во вторник с темы гибели украинских военных на Донбассе в последние дни и активизации нарушений режима прекращения огня.



«За несколько предыдущих дней участились случаи грубых нарушений противником режима прекращения огня, в частности с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Самое опасное в этом то, что российские войска обстреливают населенные пункты, в частности Авдеевку», – говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ в Facebook.



Там напомнили, что 5 июля в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военнослужащий и трое получили ранения, а накануне погиб военный медик.



Как отмечается, соответствующие ноты протеста направлены в ОБСЕ, и украинская делегация в ТКГ начнет свое заседание во вторник с этой темы, «используя свои дипломатические возможности для возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня».



«Также вопрос грубых нарушений оккупационными войсками режима прекращения огня будет поставлен в ходе консультаций в рамках Нормандского формата», – сказано в сообщении.

За минувшие сутки, 5 июля, незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военный погиб и трое бойцов получили ранения.