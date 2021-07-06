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«ЛНР» сообщила о двух умерших от коронавируса за сутки

06 июля 2021, 09:17

«ЛНР» сообщила о двух умерших от коронавируса за сутки

За минувшие сутки, 5 июля, в отдельных районах Луганской области зафиксировали два летальных случая коронавируса. При этом выздоровели два пациента, новых больных не выявлено.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».

За все время пандемии в ОРЛО подтвердили 5 282 заболевших ковидом. Из них 4 551 пациент выздоровел, а 488 умерли.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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