«ЛНР» сообщила о двух умерших от коронавируса за сутки

За минувшие сутки, 5 июля, в отдельных районах Луганской области зафиксировали два летальных случая коронавируса. При этом выздоровели два пациента, новых больных не выявлено.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



За все время пандемии в ОРЛО подтвердили 5 282 заболевших ковидом. Из них 4 551 пациент выздоровел, а 488 умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.