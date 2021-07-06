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«Шахтер» продал защитника Хочолаву в «Копенгаген»

06 июля 2021, 10:31

«Шахтер» продал защитника Хочолаву в «Копенгаген»

Центральный защитник донецкого «Шахтера» Давид Хочолава перешел в датский «Копенгаген». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Хочолава стал игроком «Шахтера» летом 2017 года. 28-летний грузинский футболист провел в составе «горняков» 83 матча и забил 3 гола.

Он трижды становился чемпионом Украины (2018, 2019, 2020), дважды — обладателем Кубка (2018, 2019) и 1 раз — Суперкубка (2017).

По информации журналиста Игоря Бурбаса, «Копенгаген» заплатит за Хочолаву 2 миллиона евро плюс еще 2 миллиона «оранжево-черные» получат бонусами.

В конце июня «Шахтер» объявил о покупке бразильского защитника Марлона из итальянского клуба «Сассуоло».

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