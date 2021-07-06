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В Беларуси бывшего претендента на президентскую должность посадили на 14 лет

06 июля 2021, 10:46

В Беларуси бывшего претендента на президентскую должность посадили на 14 лет

Виктор Бабарико. Фото: svaboda.org Виктор Бабарико. Фото: svaboda.org

Белорусский суд признал бывшего претендента на пост главы государства, банкира Виктора Бабарико виновным в крупной взятке, неуплате налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Его приговорили к 14 годам тюрьмы, передает «Еврорадио».

Бабарико обвиняли по трем статьям уголовного кодекса Беларуси и признали виновным по каждой из них. Сам политик назвал дело политически мотивированным и отрицает свою вину.

«Мне не стыдно перед близкими, потому что я не совершил противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий. Мне не стыдно перед работниками банка, так как был создан лучший банк в стране», – сказал Бабарико во время судебного заседания.

Виктор Бабарико собирался принять участие в президентских выборах в Беларуси летом 2020 года. До этого он возглавлял «Белгазпромбанк», белорусскую «дочку» «Газпромбанка», который принадлежит российскому «Газпрому».

После объявления о намерении принять участие в выборах Бабарико покинул свой пост в «Белгазпромбанке». Сразу после этого правоохранители начали оказывать давление на банк, в частности проводить обыски.

Александр Лукашенко обвинил Бабарико в коррупции, а правоохранители Беларуси назвали его главарем преступной группы и задержали 18 июня 2020 года. Политик был отправлен за решетку еще до регистрации его кандидатом на пост президента страны.

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