На Луганщине ковидом заболели еще 25 человек

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 25 новых случаев COVID-19. Кроме того, зафиксирован один летальный исход болезни, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Заболевших коронавирусом выявили: в Северодонецке, Марковке и Лисичанске – по четыре, в Станице Луганской – три, Беловодске, Кременной, Новоайдаре, Попасной – по два, Старобельске и Троицке – по одному.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 72-летняя женщина из Северодонецка.



За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 667 жителей Луганщины. Из них выздоровели – 25 530 человек, умерли – 950.

За понедельник, 5 июля, в Украине выявили 541 случай заражения коронавирусом, что на 297 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 086 человек, а 20 умерли.