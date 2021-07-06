В МИД РФ допустили участие США в урегулировании конфликта на Донбассе

Россия не исключает возможность участия США в процессе урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».



Вместе с тем он упрекнул Вашингтон в отсутствии желания считаться подходами и оценками Москвы относительно конфликта.



«Естественно, с такой позицией, сложно себе представить, конструктивный американский вклад в работу, например, в Минском формате. Хотя в прошлом, опыт подключения американцев к этим усилиям был. Здесь могут быть разные опции. Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий», — сказа замглавы МИД РФ.



Женевский саммит РФ — США не внес ясность в вопрос возможного подключения Вашингтона к процессу урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркнул Рябков.



«Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и в Донбассе и вокруг Украины в целом», — резюмировал он.

Ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что привлечение США к урегулированию конфликта на Донбассе в рамках Нормандского формата активно обсуждают глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.