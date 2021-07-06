Бывшего военного и чиновника будут судить за хищение почти 3 миллионов гривен при строительстве блиндажей на Донбассе

Направлены в суд обвинительные акты в отношении генерал-лейтенанта в отставке и чиновника Донецкой облгосадминистрации, которых подозревают в злоупотреблении служебным положением при постройке блиндажей. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.



Как отмечают в ведомстве, в результате действий подозреваемых государство потеряло 2,87 млн грн, а военные в зоне операции Объединенных сил не получили надлежащих фортификационных сооружений, способных их защитить.



«Следствие установило, что в 2015 году начальник Главного управления оперативного обеспечения ВСУ согласовал проектную документацию, которая не соответствовала тактико-техническим требованиям, обусловленным Минобороны, что позволило частной компании на территории проведения АТО (ООС) в Донецкой области построить фортификационные сооружения ненадлежащего качества. Следствие считает, что чиновник действовал сознательно в интересах частной компании», – говорится в сообщении.



Правоохранители считают, что департамент капитального строительства Донецкой ОГА в дальнейшем безосновательно принял выполненные частной компанией работы по возведению блиндажей. Расследование роли этого чиновника завершили в июле 2020 года.



Действия обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).