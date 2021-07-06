Госкино с начала года запретило показ в Украине семи фильмов и сериалов

Государственное агентство Украины по вопросам кино в первом полугодии 2021 года запретило семь украинских и российских фильмов и сериалов для показа и распространения на территории страны. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Согласно информации Госкино, отменена государственная регистрация и признаны недействительными государственные удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов и телесериалов: «Ищите маму» (Россия, 2012 год), «Не плачь по мне, Аргентина!» (Россия, 2012-2013 годы), «Али-Баба и сорок разбойников» (Украина, 2005 год), «Не родись красивой» (Россия. 2005-2006 годы), «Одноклассницы (Право на счастье)» (Россия, 2007 год), «Офицерские жены» (Украина, 2015 год) и «Счастливого пути!» (Россия, 2008 год).



В Госкино отмечают, что данные фильмы и сериалы запрещены для показа из-за участия в них лиц, которые внесены в Перечень создающих угрозу национальной безопасности Украины. А именно – актрисы Юлии Глебовой, певца Дениса Клявера, актеров Константина Кабанова и Романа Курцына.

Читайте также: Госкомтелерадио включил в список запрещенных к ввозу в Украину еще 20 российских книг