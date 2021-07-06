JBL извинилась за карту Украины без Донецка, Луганска и Крыма

Официальное представительство компании JBL в Украине опубликовало на своей странице в Instagram карту Украины без аннексированного Крыма и неподконтрольных районов Донбасса. Впоследствии компания извинилась за это.



Накануне в официальном аккаунте JBL Ukraine в Instagram была опубликована сториз с изображением карты Украины в желто-синих цветах, но без оккупированных территорий. Это вызвало возмущение среди пользователей соцсетей.



После этого JBL Ukraine извинилась. «Просим прощения за последний cториз. Компания проводит служебное расследование по факту происшествия», — говорится на странице бренда в Facebook.



Сегодня компания выпустила более подробное разъяснение. В частности, было объявлено об увольнении сотрудников, ответственных за ощибку и намерении обратиться в правоохранительные органы.



«Мы официально просим прощения перед всеми украинцами. Наша позиция неизменна: "Мы считаем, что Крым, Луганск и Донецк — это территория Украины". Мы уже изменили состав команды, уволив людей, виновных в этом инциденте и будем обращаться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступка сотрудников», — говорится в сообщении.



JBL — американская компания, производящая акустику и аудиотехнику, входящая в состав объединения Harman International Industries.