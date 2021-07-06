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Правозащитники разъяснили, когда переселенцу могут отказать в выдаче справки ВПЛ

06 июля 2021, 14:46

Правозащитники разъяснили, когда переселенцу могут отказать в выдаче справки ВПЛ

Справка переселенца является на сегодня основным документом, подтверждающим факт внутреннего перемещения лица и взятие его на учет. Чтобы ее получить, достаточно обратиться с паспортом в орган социальной защиты населения по фактическому месту жительства. Однако в ряде случаев в выдаче справки могут отказать, сообщает «Юридический советник для ВПЛ».

Правозащитники отмечают, что перечень оснований, когда заявителю может быть отказано в выдаче справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ), предусмотрен ч.10 ст.4 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».

Это может произойти, если:

– отсутствуют обстоятельства, повлекшие внутреннее перемещение;

– у государственных органов имеются сведения о представлении заведомо ложных сведений для получения справки;

– заявитель потерял документы, удостоверяющие личность (до их восстановления);

– в документе заявителя, удостоверяющем личность и подтверждающем гражданство Украины или документе, удостоверяющем личность и подтверждающем его специальный статус, нет отметки о регистрации места жительства на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение;

– отсутствуют доказательства, подтверждающие факт проживания заявителя на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение, или предоставленные доказательства не подтверждают такого факта.

Населенный пункт, с которого осуществлялось внутреннее перемещение, должен входить в список, утвержденный распоряжением Кабмина от 07.11.2014 № 1085-р «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют в полном объеме свои полномочия».

Юристы подчеркивают, что для получения справки о постановке на учет ВПЛ необходимо наличие двух ключевых событий: факта внутреннего перемещения и причинно-следственной связи перемещения с вооруженным конфликтом, оккупацией, нарушением прав человека и тому подобное.

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