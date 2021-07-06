«ЛНР» усилила ответственность за «реабилитацию нацизма»

Группировка «ЛНР» усилила уголовную ответственность за «реабилитацию нацизма». Также была введена административная ответственность для юрлиц за «реабилитацию нацизма».



Соответствующие «законы» сегодня принял «Народный совет ЛНР», передает «Луганскинформцентр».



Одним из них были внесены изменения в статью 437 «Уголовного кодекса ЛНР». Теперь уголовная ответственность наступит для людей, которые занимались «реабилитацией нацизма» с помощью интернета.



Под понятием «реабилитация нацизма» в «ЛНР» подразумевают «отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран, одобрение преступлений, установленных этим приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».



Другим «законом» была установлена административная ответственность за «реабилитацию нацизма» для юридических лиц путем изменений в статью 13.15 «Кодекса ЛНР об административных правонарушениях».



В «Генпрокуратуре ЛНР» пояснили, что «привлечение к уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо».