Поваленные деревья, затопленные дворы и пансионаты. На Донетчине ликвидируют последствия непогоды

В Донецкой области в результате непогоды затопило частные дворы, а также территории пансионатов вдоль побережья Азовского моря. К ликвидации последствия чрезвычайной ситуации привлечены спасатели, передает пресс-служба ГСЧС.



На территории двух цехов на МК «Азовсталь» спасатели откачали 700 м. куб. дождевой воды.



Кроме этого, откачивалась вода с территории частных домов в Волновахе, Ялты и Мелекино. Подобные сообщения поступили также от посетителей пансионатов «Портовик» и «Азовье».



В поселке Мангуш спасатели дважды привлекались к уборке поваленных деревьев, которые создали аварийные ситуации.