Более 600 заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

За вторник, 6 июля, в Украине выявили 610 случаев заражения коронавирусом, что на 69 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 666 человек, а 33 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 238 974 человек. Из них выздоровели 2 174 353 пациентов, а 52 537 человек умерли.



Вчера провели 46 168 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.