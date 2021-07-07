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Украинцы пока могут получить COVID-сертификат только после вакцинации

07 июля 2021, 08:37

Украинцы пока могут получить COVID-сертификат только после вакцинации

Специальный сертификат, который планируют выдавать в Украине вакцинированным от коронавируса, можно получить онлайн, не обращаясь в какое-либо ведомство лично. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.

«Никуда бежать не нужно. После того, как вы сделали вторую прививку, через некоторое время в приложении "Дія" вы можете сгенерировать сертификат. Нужно зайти и оформить запрос на получение этого сертификата. И система предоставит ваш сертификат, с которым далее вы сможете путешествовать», — сказал Кучер в эфире  телеканала «Дом».

На данный момент система работает в тестовой версии. И она выдает сейчас сертификат исключительно на базе проведения двух прививок. Причем, вакцинироваться нужно одной вакциной. В тестовой версии пока не отражается вариант, что человек переболел COVID-19 и поэтому сейчас он не вакцинировался.

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«Сертификат, если мы говорим о путешествиях, то это просто удобный способ доказать, что вы вакцинированная личность, что подтверждается государством. Это информация, которая находится в системе, там видно — кто врач, как сделал прививку, откуда вакцина прибыла, как она сохранялась и при какой температуре. Это очень серьезно, это всё остается за кадром, но это наша ежедневная работа и мы над этим работаем. Поэтому нашему цифровому документу доверяют», — заверил Кучер.

Он добавил, что COVID-сертификат является лишь дополнительным документом при пересечении границ.  В разных странах установлены свои правила въезда даже для вакцинированных.

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