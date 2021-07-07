С начала года в Украину не смогли проехать почти 3 тысячи россиян

Украинские пограничники с начала 2021 года чаще, чем в прошлом году отказывают иностранцам во въезде в Украину. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что отказывали почти в 2 раза чаще, чем в прошлом году. Наибольшее количество отказов – гражданам РФ.



«За первое полугодие 2021 года пограничники отказали в пропуске через границу более 19,3 тысяч иностранцев. Эти показатели по сравнению с первым полугодием 2020 выросли в среднем в 1,6 раза (за январь-июнь 2020 пограничники отказали в пропуске 11,7 тысяч человек)», – сказано в сообщении.



Отмечается, что в основном рост связан с карантинными ограничениями. Отказы часто применялось к иностранцам, которые прибывали из стран со значительным распространением COVID-19, не имели необходимых документов для въезда в Украину во время пандемии.



«Среди непропущенных больше всего граждан России – 2 818 человек – этот показатель увеличился по сравнению с прошлым годом в 2,7 раза, также чаще отказ в пропуске получали граждане Молдовы, Турции, Польши, Румынии, Беларуси и Германии», – сообщили в ведомстве.



Среди людей, которых не впустили в страну, также существенно возросла и доля потенциальных незаконных мигрантов – с 2 270 человек за первое полугодие прошлого года до 4 058 человек в этом году.



«И в этой категории лиц передовое место заняли россияне – 1 236 граждан», – отмечают в ГПСУ.