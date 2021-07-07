Зеленский: Многие страны ЕС разделены в вопросе строительства «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита 12 июля в Германию намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель тематику энергетической безопасности в контексте строительства магистрального газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил на совместном с президентом Литвы Гитанасом Науседой брифинге в Вильнюсе.



По словам Зеленского, данный вопрос важен «для энергетической безопасности не только Украины, а всей Европы».



Он отметил, что сегодня многие страны ЕС разделены в вопросе строительства «Северного потока-2», поскольку, на взгляд Зеленского, «трудно найти баланс между безопасностью и экономикой».



«Мне кажется, что вопрос "Северного потока-2" – это такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран, когда они не ощущают отсутствия безопасности, а думают об экономике», – сказал президент Украины.