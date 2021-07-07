На неподконтрольной Донетчине вчера от ковида умерли 12 человек

За последние сутки в отдельных районах Донецкой области медики установили 177 новых случаев заболевания коронавирусом. Еще 12 человек умерли от осложнений.



С начала пандемии на неподконтрольной территории Донетчины ковидом заболели 44 041 человек.



На лечении (стационарном и амбулаторном) сейчас – 4165 пациентов, выписаны – 36 548 человек, умерли от осложнений – 3 328.



За сутки выявлено 99 случаев пневмоний, на 9 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 76. Всего на лечении 1110 пациентов с пневмониями, из них 542 на кислородной поддержке (+40 за сутки).



В отдельных районах Луганской области за сутки от ковида умерли три человека.