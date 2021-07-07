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Мужчина, стрелявший по людям в Киеве, задержан

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07 июля 2021, 12:57

Мужчина, стрелявший по людям в Киеве, задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ранее на Голосеевском проспекте в Киеве открыл стрельбу из квартиры, ранив патрульного полицейского и гражданского.

О поимке стрелявшего сообщило министерства внутренних дел.

«Полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который ранил патрульного и гражданского человека, после чего закрылся в квартире жилого дома на проспекте Голосеевском и устроил там поджог», – говорится в сообщении.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил журналистам, что во время штурма никто не пострадал. Задержанный доставлен в районное управление полиции, открыто уголовное производство по факту покушения на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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