Мужчина, стрелявший по людям в Киеве, задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ранее на Голосеевском проспекте в Киеве открыл стрельбу из квартиры, ранив патрульного полицейского и гражданского.

О поимке стрелявшего сообщило министерства внутренних дел.



«Полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который ранил патрульного и гражданского человека, после чего закрылся в квартире жилого дома на проспекте Голосеевском и устроил там поджог», – говорится в сообщении.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил журналистам, что во время штурма никто не пострадал. Задержанный доставлен в районное управление полиции, открыто уголовное производство по факту покушения на жизнь сотрудника правоохранительного органа.