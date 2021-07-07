Пушилин признал, что рост цен провоцирует коррупция в структурах «ДНР»

В «министерстве доходов и сборов ДНР» уже выявили необоснованные наценки на продукты и товары, и не всегда они оказались вызваны внешними факторами. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин в ходе рабочей поездки в Харцызск, говорится в сюжете сепаратистского канала «Юнион».



«Чем больше проверяющих структур, ведомств и прочих – с этим тоже лучше не заигрываться. Потому что тогда предпринимателям лучше вообще бросить работать. Я говорю о коррупционной составляющей, с которой мы планомерно тоже боремся», – сказал Пушилин.



Он утверждает, что это «багаж прошлого», с которым «ДНР» пытается справиться.



«Мы знаем, почему плохо, видим эти причины, но механизмов действенных нет – мы только им учимся. Россия в этом плане ушла вперед, и они многие проблемы уже купировали, и у них ушли на это десятилетия. Но у нас этого времени нет. Задача стоит как можно быстрее купировать необоснованный рост цен», – заявил Пушилин.