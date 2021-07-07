Кабмин утвердил порядок предоставления отцам отпуска по уходу за ребенком

Правительство на заседании в среду утвердило порядок предоставления отцам отпуска по уходу за ребенком. Документ был разработан Кабинетом министров во исполнение соответствующего закона.



Речь идет о законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком» № 1401-ІХ, который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года.



Согласно принятому постановлению, такой отпуск может быть предоставлен отцу новорожденного ребенка, даже если он не пребывает с его матерью в зарегистрированном браке, но проживает вместе с ней. Также на такой отпуск может претендовать бабушка или дедушка ребенка, или другой совершеннолетний родственник, который фактически ухаживает за ребенком.



В документе указано, что отпуск предоставляется длительностью до 14 дней одноразово. Он должен быть использован до 104-го дня со дня рождения ребенка.



Также отмечается, что в случае рождения двух и более детей длительность такого отпуска не увеличивается.

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