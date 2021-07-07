Россия подняла истребители над Черным морем

В министерстве обороны РФ заявили, что поднимали истребители Су-30 якобы для сопровождения американского самолета-разведчика Boeing P-8 Poseidon над Черным морем. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon, который принадлежит ВМС США.



«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота», – заявили в Минобороны.



По данным Минобороны РФ, самолет-разведчик США был замечен вечером 6 июля над нейтральными водами Черного моря.



В РФ утверждают, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами. При этом территориальные воды Украины в Черном море в районе аннексированного Крыма Россия называет своими.

Во время международных учений «Sea Breeze – 2021», которые проходят в Черном море, Российская Федерация организовала учебно-боевые полеты военной авиации при участии более 10 самолетов.