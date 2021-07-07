На Луганщине выявили 10 заболевших коронавирусом, умер один человек

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 10 новых случаев COVID-19. От осложнений болезни умер еще один человек, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Коронавирусом заразились по три жителя Лисичанска и Северодонецка, два – в Попасной, по одному – в Старобельске и Троицке.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 53-летний мужчина из Старобельска.



За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 677 жителей Луганщины. Из них выздоровели – 25 534 человека, скончался – 951 человек.