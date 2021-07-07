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Таран: Каблуки в парадной форме женщин-военнослужащих утвердили еще в 2017 году

07 июля 2021, 16:00

Таран: Каблуки в парадной форме женщин-военнослужащих утвердили еще в 2017 году

Форму для женщин-военнослужащих, которая предусматривает туфли на каблуках, утвердили еще в 2017 году. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран. Он назвал «безосновательным» претензии в свой адрес как нынешнего главы Минобороны.

«Это обычные женские туфли для парадной формы одежды», – сказал министр на заседании правительства 7 июля.

Министр отметил, что такая обувь действительно неудобная. В связи с чем в Минобороны разработан новый образец туфель, которые имеют шнуровку, что позволяет учитывать разные формы стопы. Также в новых туфлях каблук будет намного меньше.

Ранее в министерстве обороны Украины сообщили, что на параде ко Дню независимости на Крещатике в Киеве курсантки будут маршировать в обуви на каблуках. Это решение вызвало критику со стороны пользователей соцсетей и ряда политиков.

Народные депутаты призвали министра обороны Андрея Тарана провести служебное расследование по поводу решения о необходимости курсанткам маршировать в обуви на каблуках.

В министерстве обороны Украины сообщили, что стоимость закупленных хромовых женских туфель составляет 649 гривен с учетом налога на добавленную стоимость, а всего ведомством было закуплено 5 тысяч пар такой обуви.

Таран на встрече с курсантками выдвинул предложение использовать для парада полевую форму, которая включает в себя берцы, однако главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что по итогам проведенного среди участниц парада опроса 99% курсанток поддерживают решение использовать парадную форму.

Позже Таран поручил рассмотреть возможность закупки образцов экспериментальных моделей обуви для женщин-военнослужащих специально для парада в честь Дня независимости.

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