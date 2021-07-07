В Краматорске введут бесплатный проезд для школьников

В Краматорске проезд для школьников в городском общественном транспорте сделают бесллатным. Соответствующее решение готовит горсовет, сообщил мэр Александр Гончаренко в Facebook.



Он отметил, что уже несколько месяцев разрабатывается проект документа, который в ближайшее время вынесут на утверждение депутатского корпуса.



«Бесплатный проезд в Краматорске для детей с 1-го по 11-й класс. Без привязки ко времени и маршрутам. Без ограничений количества поездок в сутки (проезд в школу, кружки, библиотеки и спортивные секции), кроме времени каникул. Можно будет ездить как в коммунальном транспорте, так и в частных автоперевозчиках (без компенсации из местного бюджета в рамках социальной ответственности)», – написал Гончаренко.



Он подчеркнул, что городская власть понимает предстоящее увеличение пассажиропотока из-за этой льготной категории, и соответственно – рост нагрузки на транспорт в час пик.



«Поэтому планируем докупить 27 коммунальных автобусов в сентябре, и АТП пополнит автопарк на 10 в ноябре», – добавил мэр Краматорска.



Он также сообщил, что в городском транспорте постепенно перейдут на безналичный расчет, устанавливаются валидаторы.