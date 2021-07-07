Похищали и заставляли копать окопы: На Луганщине будут судить группу боевиков

Участников организованной преступной группы, которые во время захвата городов Луганщины похищали и пытали людей, будут судить заочно. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.



По данным следствия, что группировка входила в состав «казацкой национальной гвардии Всевеликого войска Донского им. М. И. Платова».



«[Боевики] причастны к лишению свободы пятерых жителей городов Рубежное и Северодонецк в период июня и июля 2014 года. Граждан незаконно задержали под предлогом нарушения так называемого "комендантского часа" и похитили, угрожая физической силой и применением огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.



Правоохранители выяснили, что пострадавших удерживали в захваченных помещениях изолятора временного содержания Северодонецкого горотдела ГУ МВД и Северодонецкого горотдела СБУ. Злоумышленники заставляли граждан копать окопы и траншеи, строить защитные баррикады и фортификационные сооружения на местах дислокации оккупационных войск вблизи моста через реку Боровая и пгт Вороново.



Четырех фигурантов будут судить в Северодонецком городском суде по четырем статьям УК: ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 (незаконное лишение свободы и похищение людей, участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, незаконное обращение с оружием и боевыми припасами, нарушение законов и обычаев войны). Им грозит до 12 лет лишения свободы.



Сейчас все участники ОПГ находятся в розыске.