Боевики обстреляли украинских военных под Донецком

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Вблизи поселка Пески под Донецком боевики вели огонь по позициям украинских военных из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



«Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет», – уточнили в штабе ООС.



О действиях незаконных вооруженных формирований сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

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