В Украине при помощи США и Британии появится «москитный флот» – Таран

В Украине уже в следующем году может появиться свой «москитный флот». В нем будут задействованы малые корабли, которые передадут США и Британия. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран на Конференции реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.



По его словам, эти корабли будут иметь боевые возможности.



«Прямо сейчас мы создаем так называемый "москитный флот". Не флот без каких-либо возможностей… Мы пытаемся дать этим "москитам" современные боевые возможности. Я хотел бы видеть в следующем году как минимум противокорабельные ракеты, которые будут установлены на этих малых кораблях», – отметил Таран.



Министр подчеркнул, что на сегодня у Украины нет оружия, которое могло бы помочь противостоять наступлению России с моря.



«Очень скоро, я уверен, не позже, чем в следующем году, у нас будет, с помощью Соединенных Штатов, Великобритании, несколько маленьких кораблей "москитного флота", но с настоящими боевыми способностями: с современными противокорабельными ракетами, средствами противоэлектронной борьбы, которые позволят нам представлять определенную угрозу российским морским силам», – добавил глава Минобороны.

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