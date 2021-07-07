На Луганщине патрульный получил 200 часов общественных работ за вымогательство

Северодонецкий городской суд Луганской области приговорил бывшего патрульного полиции за покушение на мошенническое завладение средствами к 200 часам общественных работ. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор.



В январе 2021 года гражданка обратилась в местный участок полиции и заявила об исчезновении своего сожителя.



«Сотрудник полиции позвонил ей и соврал, что мужчину у них и чтобы его отпустили надо заплатить 700 долларов. Женщина поверила, но понимая незаконность таких требований, сообщила коллегам этого патрульного», — говорится в сообщении.



В дальнейшем знакомый этой женщины поехал на встречу с патрульным и передал ему пакет с имитационными купюрами. Полицейский взял пакет в руки, думая, что деньги настоящие, и был задержан. После указанного инцидента из полиции его уволили.



В суд поступило соглашение о признании виновности. Обвиняемый и прокурор договорились о наказании — 200 часов общественных работ.