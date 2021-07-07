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Наблюдатели ОБСЕ не смогли попасть в места хранения вооружения на Донетчине

07 июля 2021, 22:28

Наблюдатели ОБСЕ не смогли попасть в места хранения вооружения на Донетчине

Наблюдатели миссии ОБСЕ не смогли осмотреть два местах размещения отведенного тяжелого вооружения в подконтрольных правительству районах Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.

«Наблюдателям не удалось посетить два места размещения отведенного тяжелого вооружения в подконтрольных правительству районах Донецкой области, так как на месте не было сотрудников, которые могли бы открыть запертые ворота», — говорится в отчете.

Кроме этого, на железнодорожной станции «Красная Могила» в н. п. Вознесеновка (ранее Червонопартизанск) боевики приказали патрулю миссии покинуть этот район.

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