Наблюдатели ОБСЕ не смогли попасть в места хранения вооружения на Донетчине

Наблюдатели миссии ОБСЕ не смогли осмотреть два местах размещения отведенного тяжелого вооружения в подконтрольных правительству районах Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Наблюдателям не удалось посетить два места размещения отведенного тяжелого вооружения в подконтрольных правительству районах Донецкой области, так как на месте не было сотрудников, которые могли бы открыть запертые ворота», — говорится в отчете.



Кроме этого, на железнодорожной станции «Красная Могила» в н. п. Вознесеновка (ранее Червонопартизанск) боевики приказали патрулю миссии покинуть этот район.