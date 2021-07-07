По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 июля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявлено 27 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из-за осложнений умерли трое больных. С начала пандемии на подконтрольной властям территории выявлено 90 783 случая ковида: 88 068 человек выздоровели, 2 366 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 177 заболевших, 12 заболевших ранее умерли. Всего группировка «ДНР» подтверждает 44 041 заболевших ковидом: 36 548 человек выздоровели, а 3 328 — умерли. На данный момент города Горловка и Енакиево являются лидерами по заболеваемости COVID-19.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 10 новых случаев коронавируса. От осложнений умерли один человек. Всего — 26 677 случаев коронавируса: 25 534 человека выздоровели, 951 — умер.



В отдельных районах Луганской области зафиксировали 37 новых случаев коронавируса и 3 летальных случая. Всего группировка «ЛНР» признает 5 319 заболевших ковидом: 4 572 пациента выздоровели, а 491 — умер.



Политика



Во время заседания Трехсторонней контактной группы 7 июля представители Украины и ОБСЕ призвали российскую сторону ускорить процесс подготовки к следующему этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц.



Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если урегулирование конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем не сработает, то будут применяться другие планы.



Общество



На неподконтрольную правительству часть Донецкой и Луганской областей доставлены еще около 60 тонн гуманитарного груза.



Группировка «ЛНР» решила ввести на территории отдельных районов Луганской области новые так называемые «паспорта».



Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион может обеспечить вакцинацию от коронавируса жителей временно неподконтрольных украинской власти районов Донбасса, но при условии наличия у них российских паспортов.



Двум организаторам тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке сообщено о подозрении в нарушении законов ведения войны и торговле людьми.



У жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет возможность сдать российские паспорта после деоккупации. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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