В Донецкой области выявили 21 случай коронавируса

В Донецкой области за среду, 7 июля, выявили 21 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



О новых летальных случаях не сообщается.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 90 804 случая коронавирусной болезни. Из них 88 096 человек выздоровели, а 2 366 умерли.



Вчера на Донетчине первую дозу вакцины от ковида получили 1765 человек, вторую дозу — 2129 человек. С начала прививочной кампании в области вакцинированы первой дозой 85 126 человек, а второй — 39 695.