Дания передаст Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса

Правительство Дании приняло решение передать Украине 500 тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.



Во время встречи главы МИД Украины Дмитрий Кулеба с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофод в Вильнюсе, министры также обсудили поддержку антикоррупционной реформы в Украине, укрепление обороноспособности страны, модернизацию энергетического сектора и внедрение возобновляемых источников энергии.



Ранее стало известно, что США в рамках программы COVAX выделят странам 500 млн доз вакцин от коронавируса Pfizer и BioNTech. Украина получит часть из этих препаратов.