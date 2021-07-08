Уже миллион человек в Украине полностью вакцинировали от ковида

Число полностью вакцинированных от коронавируса в Украине превысило один миллион человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения.



За минувшие сутки, 7 июля, было привито 104 680 человек: первую дозу получили 42 029 человек, вторую — 62 651 человек.



С начала прививочной кампании в Украине первую дозу вакцины уже получили 2 178 590 человек, а полностью вакцинировались — 1 018 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего в стране было сделано 3 196 848 прививок.



По состоянию на 7 июля в лист ожидания вакцинации записались 782 692 человека.